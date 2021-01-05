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    05 января 2021, 19:29

    Трамп пообещал устроить «адскую битву» за пост президента

    Дарья Бунякова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен уступать свой пост демократу Джо Байдену. Американский лидер пообещал устроить «адскую битву» за победу на выборах.
    Трамп пообещал устроить «адскую битву» за пост президента

    «Можно проиграть и сказать: „Ну хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз, а может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни“. Но когда ты побеждаешь с огромным перевесом, а у тебя отбирают победу и подтасовывают результаты — это недопустимо», — заявил Трамп во время выступления в штате Джорджия. Трансляцию вел YouTube-канал WJCL News.

    По словам президента, он планирует начать «адскую битву» за пост президента США. Это произойдет, если Белый дом и сенат «захватят» демократы.

    Ранее журналисты опубликовали разговор Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. На записи глава Штатов якобы просил пересчитать голоса в свою пользу. Кроме того, он угрожал собеседнику уголовным делом, если тот не согласится. В итоге демократы направили письмо руководителю ФБР Кристоферу Рэю с просьбой завести дело против Трампа.

    В США выборщики уже отдали 306 голосов Джо Байдену. Действующий президент получил только 232 голоса. Теперь результаты должны утвердить обе палаты Конгресса 6 января, пишет газета «Известия».