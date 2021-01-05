Демократы обратились в ФБР с предложением завести уголовное дело против Трампа

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо руководителю ФБР Кристоферу Рэю с просьбой возбудить уголовное дело в отношение действующего президента США Дональда Трампа. Они заявили, что он нарушил закон в разговоре с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Об этом Тед Льюс написал на своей странице в Twitter.

«Как бывшие прокуроры, Кэтлин Райс и я верим, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором угрожал генсекретарю штат Джорджия Раффенспергеру „найти 11 780“ голосов или „пересчитать“. Сегодня мы обратились в ФБР для возбуждения уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как уточнил сайт kp.ru, в своем письме конгрессмены привели выдержки из американского законодательства вместе с данными из телефонного разговора Трампа. Райс и Лью утверждают, что это прямые нарушения закона действующим главой государства.

«Газета.ru» напомнила, расшифровка телефонного разговора Трампа и Раффенспергера появилась в газете The Washington Post. В ней действующий президент США требовал провести пересчет голосов или найти потерянные бюллетени избирателей, которые проголосовали за него.

По итогам выборов в Джорджии три раза проводили пересчет, но каждый раз победителем оказывался кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор не признал итоги национального голосования. Между тем выборщики уже определились. По итогам коллегии Байден получил 306 голосов, а Трамп — 232. Издание «Политика сегодня» отметило, что Трамп пообещал назвать «настоящие данные» по выборам во время встречи со своими сторонниками в Джорджии 6 января.