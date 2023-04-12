Мир 12 апреля 2023, 15:47 Трамп пообещал принять участие в выборах президента США, несмотря ни на что Трамп заявил о намерении участвовать в выборах президента США при любых обстоятельствах Unsplash

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в президентских выборах в 2024 году даже в том случае, если его признают виновным в подлоге деловых документов. О своих планах политик сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Нет, я бы никогда не вышел [из гонки] — это не мое. Я бы не стал этого делать», — сказал Трамп.

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По мнению бывшего главы Белого дома, нынешний президент США Джо Байден не сможет добиваться переизбрания на предстоящих выборах.

«Я не думаю, что он сможет», — выразил уверенность политик.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Ранее политик-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «360» заявил, что бывший глава Белого дома сейчас делает все, чтобы насолить противникам. Он счел, что главная цель Трампа — посмотреть на своих врагов сверху вниз.