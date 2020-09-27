Трамп пообещал после переизбрания покончить с зависимостью экономики США от Китая

В случае победы на предстоящих выборах за последующие четыре года президент США Дональд Трамп пообещал избирателям превратить страну в «производственную сверхдержаву», и освободить ее от зависимости от экономики Китая навсегда.

С таким заявлением глава государства выступил в штате Пенсильвания на встрече со своими сторонниками.

«За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», — цитирует его ТАСС.

Очередные президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Американцы выберут президента, вице-президента, 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторов 13 штатов и территорий.

В середине сентября Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала незаконными пошлины США, введенные в отношении товаров из Китая. Вашингтон нарушил существующие правила, применив пошлины только к Китаю, не дав никаких веских объяснений своей политике.