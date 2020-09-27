Трамп пообещал после переизбрания покончить с зависимостью экономики США от Китая
С таким заявлением глава государства выступил в штате Пенсильвания на встрече со своими сторонниками.
«За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», — цитирует его ТАСС.
Очередные президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Американцы выберут президента, вице-президента, 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторов 13 штатов и территорий.
В середине сентября Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала незаконными пошлины США, введенные в отношении товаров из Китая. Вашингтон нарушил существующие правила, применив пошлины только к Китаю, не дав никаких веских объяснений своей политике.