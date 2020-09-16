facebook_pixel
    16 сентября 2020, 04:19

    Китай поддержал решение ВТО о незаконности пошлин США

    Александра Каширина

    Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала незаконными пошлины США, введенные в отношении товаров из Китая. Пекин приветствовал данное решение, написало издание China Daily.
    Китай поддержал решение ВТО о незаконности пошлин США

    В отчете организации было указано, что Штаты нарушили правила, так как применили пошлины только к Китаю, превысив максимальные ставки, согласованные с ВТО. Также эксперты указали на то, что США так и не смогли дать объяснение тому, почему именно Китай должен был стать исключением.

    Министерство торговли КНР также выразило надежду, что США будут уважать постановления ВТО и на деле начнут поддерживать многостороннюю торговую систему.

    При этом Трамп в прошлом месяце высказывался о возможном выходе США из торговой организации, так как она только помогает остальным странам «пользоваться» США и обогащаться за их счет.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что действия Белого дома против китайской социальной сети TikTok идут вразрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО.

    Новости SMI.FM