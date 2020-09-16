Китай поддержал решение ВТО о незаконности пошлин США

В отчете организации было указано, что Штаты нарушили правила, так как применили пошлины только к Китаю, превысив максимальные ставки, согласованные с ВТО. Также эксперты указали на то, что США так и не смогли дать объяснение тому, почему именно Китай должен был стать исключением.

Министерство торговли КНР также выразило надежду, что США будут уважать постановления ВТО и на деле начнут поддерживать многостороннюю торговую систему.

При этом Трамп в прошлом месяце высказывался о возможном выходе США из торговой организации, так как она только помогает остальным странам «пользоваться» США и обогащаться за их счет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что действия Белого дома против китайской социальной сети TikTok идут вразрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО.