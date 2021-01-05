Трамп пообещал победить в восьми штатах, где уже потерял голоса

Президент США Дональд Трамп намерен победить на выборах нового лидера страны в восьми штатах. При этом по официальным данным он уже проиграл на этих территориях.

«Они (демократы — прим.ред.) говорят: „Он жалуется насчет Джорджии“. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», — заявил Трамп. Цитату привело РИА «Новости».

Американский лидер пообещал, что в ближайшие пару недель ситуация изменится. Он призвал посмотреть, «что произойдет и что откроется».

Ранее демократ Джо Байден высмеял Трампа. Он заявил, что президент не борется с пандемией коронавируса, а только ноет и жалуется на результаты выборов. Сам Трамп все еще рассчитывает на пересмотр голосования.

При этом выборщики уже отдали ему 232 голоса, а Байдену — 306. Теперь результаты должны утвердить обе палаты Конгресса 6 января. Накануне Трамп проведет митинг своих сторонников в штате Джорджия. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за ситуации с коронавирусом церемонию решили организовать в усеченном формате.