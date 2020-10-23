Трамп пообещал американцам вакцину от COVID-19 через несколько недель

В США в течение нескольких недель ждут появления американской вакцины от коронавируса. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что препарат уже готов.

С таким заявлением действующий президент Соедиеннных Штатов выступил на дебатах с кандидатом на этот пост от демократов Джо Байденом. Трансляцию их встречи вел телеканал CBS News.

Трамп подчеркнул, что вакцина «готова» и заметил, что о ней объявят в ближайшее время. Потом американский лидер уточнил, что не гарантирует этого.

«Есть шанс, что до конца года это случится», — сказал Трамп. Среди разработчиков вакцины он упомянул в том числе компанию Johnson & Johnson, заявив, что она «работает очень хорошо». В середине октября специалисты прекратили испытания разработанной американской компанией вакцины из-за «необъяснимой болезни» одного из участников исследования.

США, напомнила «Газета.ru», находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19. Инфекцию выявили более чем у восьми миллионов жителей страны. Скончались свыше 222 тысяч заболевших, порядка трех миллионов американцев поправились.