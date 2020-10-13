«Необъяснимая болезнь» заставила Johnson & Johnson приостановить испытания вакцины от COVID-19

В США специалисты были вынуждены приостановить финальный этап испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Johnson & Johnson. У одного из участников тестов выявили «необъяснимую болезнь».

Состояние заболевшего предстоит оценить Независимому комитету по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB) и медикам, сообщили в пресс-службе компании.

«Для нас нет большего приоритета, чем безопасность и благополучие людей. <…> Мы временно приостановили дальнейшее введение доз нашей вакцины от СОVID-19 добровольцам, в том числе третью фазу всеобщих испытаний», — подчеркнули в Johnson & Johnson.

К заключительной фазе испытаний вакцины от коронавируса американская компания приступила в конце сентября.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат, получивший название «Спутник V» разработали в НИЦ имени Гамалеи. Прививку уже сделали добровольцам. В США считают, что РФ, Иран и Китай саботируют производство американского препарата от инфекции.