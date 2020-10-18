Трамп «понизил» Макрона в должности

Президент Франции Эммануэль Макрон с легкой руки главы США Дональда Трампа «перешел» на пост премьер-министра. Американский лидер во время обсуждения Парижского соглашения по климату признался в любви к Макрону и оговорился.

«А знаете, что еще я остановил? Парижское соглашение по климату. Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение? Дела у соглашения не очень», — заявил Трамп на митинге в Мичигане. Его слова приводит ТАСС.

Пост премьер-министра Франции сейчас занимает Жан Кастекс. Макрон назначил его на эту должность в июле 2020 года.

Ранее во время встречи с избирателями в Северной Каролине американский лидер сравнил себя по популярности с Иисусом Христом, пишет агентство НСН.

Накануне лидер Соединенных Штатов встретился со своими сторонниками в Висконсине. Он похвастался «самым мощным» оружием и заявил, что Вашингтон будет выстраивать мир с позиции силы. Трамп отметил, что такого вооружения, как у Штатов, нет ни у России, ни у Китая, ни у Северной Кореи.