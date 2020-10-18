Трамп собрался установить мир с помощью нового оружия

Трамп похвастался «самым мощным» оружием, которого нет ни у кого. Соединенные Штаты будут выстраивать мир с позиции силы в надежде, что это оружие не придется применять.

«У нас сейчас самые мощные [вооруженные силы]. Нам завидуют и Россия, и Китай, и Северная Корея, и все другие страны в мире. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. И мы надеемся, что нам никогда, никогда, не дай Бог, не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего все это», — заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Висконсине.

Трансляцию мероприятия вел телеканал FoxNews.

Накануне Трамп встретился с избирателями во Флориде. Он заявил, что у США теперь есть гиперзвуковая ракета. В сентябре глава Американского государства обвинил Россию в краже у администрации Барака Обамы данных о технологиях гиперзвукового оружия. Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с «360» пояснил, что все подобные заявления — это реакция уязвленного самолюбия президента США на отставание от Москвы.