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    20 января 2021, 07:47

    Пушков назвал причину поражения Трампа на президентских выборах

    Андрей Иванов

    Дональд Трамп проиграл президентские выборы, потому что сделал ставку на поддержку людей, на голоса, а демократы — на подсчет голосов. Такими мыслями в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.
    Пушков назвал причину поражения Трампа на президентских выборах

    «Он сделал ставку на голоса — и в этом была его ошибка. Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов. И это именно американская демократия, хоть в кавычках, хоть без. Это не ее искажение, это не ее извращение — это именно она, ее величество демократия США, как она есть, одержала верх за эти два месяца», — заявил Пушков.

    Он добавил, что с американской демократии «спали некогда прикрывавшие ее белые одежды», а потом она «стала неотличимой от диктатуры».

    20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Трамп уедет из столицы за четыре часа до мероприятия в свое поместье во Флориде.

    Покидающий свой пост Трамп выступил с прощальной речью. Он заявил, что стал первым главой Американского государства за десятилетия, который не развязал новых войн.