Пушков назвал причину поражения Трампа на президентских выборах

«Он сделал ставку на голоса — и в этом была его ошибка. Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов. И это именно американская демократия, хоть в кавычках, хоть без. Это не ее искажение, это не ее извращение — это именно она, ее величество демократия США, как она есть, одержала верх за эти два месяца», — заявил Пушков.

Он добавил, что с американской демократии «спали некогда прикрывавшие ее белые одежды», а потом она «стала неотличимой от диктатуры».

20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Трамп уедет из столицы за четыре часа до мероприятия в свое поместье во Флориде.

Покидающий свой пост Трамп выступил с прощальной речью. Он заявил, что стал первым главой Американского государства за десятилетия, который не развязал новых войн.