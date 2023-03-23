Мир 23 марта 2023, 03:09 Трамп показал документ, который может спасти его от судебных разбирательств Трамп заявил, что его бывший юрист сам оплатил молчание порноактисы РИА «Новости»

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Экс-президент США Дональд Трамп потребовал прекратить судебное преследование по делу о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Он заявил, что его бывший юрист Майкл Коэн «оплатил» ее молчание по собственной инициативе. Об этом бывший американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Смотрите, что обнаружилось — письмо от адвоката Коэна в Федеральную избирательную комиссию. Оно носит исключительно оправдывающий характер и должно немедленно положить конец охоте на ведьм, которую проводит окружной прокурор Манхэттена. Коэн признается, что он сделал это сам», — написал политик.

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Ранее Трамп предсказал дату своего предположительного ареста. Бывшему президенту США могут предъявить обвинения в том, что он пытался подкупить порноактрису Сторми Дэниэлс за неразглашение сведений об их романе несколько лет назад.

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В поддержку своих слов бывший президент США опубликовал письмо советника Коэна, Стивена Райана, адресованное комитету 8 февраля 2018 года. В письме Райан сообщает, что его клиент заплатил Дэниэлс примерно 130 000 долларов из собственных средств до президентских выборов 2016 года, и что настоящее имя Дэниэлс в документе — Стефани Клиффорд. В письме также подчеркивается, что никто из организации Трампа или его предвыборного штаба не был прямо или косвенно причастен к делу.

Дело связано с порноактрисой Сторми Дэниэлс. В 2016 году ей была выплачена крупная сумма денег в обмен на ее молчание о романе с Трампом, который якобы случился несколько лет назад. Майкл Коэн, тогдашний адвокат Трампа, перевел 130 000 долларов через сомнительную компанию, а Trump Organization вернула эти деньги как юридические расходы и получила возмещение. Бывший президент Трамп отрицает все обвинения в его отношениях с Дэниэлс.