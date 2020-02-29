Фестиваль сакуры в Японии отменили из-за коронавируса

Традиционный фестиваль сакуры, который каждый апрель проходит в Японии, отменили. Власти страны решили не проводить масштабное мероприятие, которое посещают туристы из разных стран, из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Каждый год в Японию приезжали туристы из разных стран мира, чтобы посмотреть на традиционное растение страны. Именно в это время там ежегодно проходил фестиваль цветения и любования сакурой. Однако в этом году власти Японии решили отменить праздник в Токио и Осаке из-за нового вида коронавируса, который сейчас распространяется по всему миру.

Издания отметили, что полюбоваться на цветение деревьев люди смогут, однако никаких праздничных мероприятий не будет. Организаторы мероприятия отметили, что сожалеют о необходимости отменить фестиваль.

По последним данным, в Японии коронавирусом заразилось более 900 человек, 11 скончались.