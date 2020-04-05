Трамп подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил свою готовность ввести пошлины на импорт нефти в страну.

Такое заявление Трамп сделал во время брифинга в Белом доме.

«Если мне придется ввести пошлины на импорт нефти, я сделаю так, чтобы защитить тысячи, десятки тысяч рабочих и наши компании», — заявил Трамп. Его выступление транслировала пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп сообщил о прошедших по телефону переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. После них лидер США заявил, что саудовский принц рассказал ему, что до этого якобы говорил с президентом России Владимиром Путиным о цене на нефть. Кремль это заявление опроверг.

Цены на нефть рухнули в начале прошлого месяца, после того как 6 марта Россия и страны-участницы сделки ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи.