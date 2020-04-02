Трамп заявил о переговорах России и Саудовской Аравии. Кремль опроверг это сообщение

Американский президент Дональд Трамп переговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, который, по словам главы Белого дома, до этого говорил с президентом России Владимиром Путиным о цене на нефть. Кремль это заявление опроверг.

«Только что провел переговоры со своим другом — наследным принцем Саудовской Аравии, который, в свою очередь, разговаривал с президентом России [Владимиром] Путиным. Ожидаю, что они сократят добычу нефти примерно до 10 миллионов баррелей», — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте. Для мировой нефтегазовой отрасли это будет «отличным решением», добавил американский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это заявление Трампа.

«Нет. Не было такого разговора», — сказал Песков РИА «Новости» в ответ на соответствующий вопрос.

Цены на нефть рухнули в начале прошлого месяца, после того как 6 марта Россия и страны-участницы сделки ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи. В результате Саудовская Аравия заявила, что собирается увеличить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на это сырье упали на рекордные 30%.

Сделка ОПЕК+ прекратила свое существование с 1 апреля. Теперь со стран-участниц сняты все ограничения по добыче нефти. Цены на топливо пошли вниз сразу же. «360» разбирался, что будет дальше.