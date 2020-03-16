Посол США в России Джон Салливан сообщил, что в сентябре в Нью-Йорке может состояться саммит постоянных членов Совбеза ООН, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным. Дональд Трамп уже согласился принять в нем участие.

Сейчас обсуждается тематика встречи. Москва хочет посвятить его новым угрозам и глобальным конфликтам, Вашингтон — контролю над вооружениями. Скорее всего, саммит состоится на полях «недели высокого уровня» сессии Генеральной ассамблеи ООН. Но точное время и место пока не определены.

«На мой взгляд и на взгляд многих, с кем я общался в Вашингтоне, формат „пятерки“ ядерных государств располагает к тому, чтобы обсудить в том числе и контроль над вооружениями», — сказал Салливан «Коммерсанту».

Он напомнил, что 5 февраля, во время вручения верительных грамот, об этом же ему говорил Путин еще до согласия Трампа на саммит.

Американский посол сообщил, что Трамп хотел бы подключить к договоренности по контролю над вооружениями Китай и, в меньшей степени, Великобританию и Францию.

Джон Салливан подчеркнул, что Вашингтон и Москва обязаны контактировать, несмотря на существующие противоречия.

«Самые опасные ситуации, это когда не происходит обмена информацией, так как тогда возникает неопределенность. У меня непростая задача, но я рад быть здесь. И, как я уже сказал, я очень ценю тот прием, который мне оказывают российские власти», — признался посол США.

О своем согласии на проведения «ядерного саммита» Дональд Трамп сообщил 3 марта. Об участии во встрече сообщили также лидеры Франции и Китая.