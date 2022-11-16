Важное 16 ноября 2022, 04:55 Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США РИА «Новости»

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Дональд Трамп подал документы в Федеральную избирательную комиссию, чтобы баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом сообщило агентство Reuters.

Бывший президент США вновь решил побороться за место в Белом доме. Этот пост он занимал с 2016 по 2021 годы, после чего Трампа сменил Джо Байден. Во время своего президентского срока Трамп был сосредоточен на внутренней политике, уделяя много внимания борьбе с безработицей и поддержке экономики. Кроме того, он принял ряд непопулярных решений, касающихся мигрантов.

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В отличие от своего предшественника, действующий глава заинтересован во внешней политике, а проблемы граждан его волнуют в меньшей степени. Байден неоднократно заявлял о финансовой поддержке Украины. Он также обеспокоен инцидентом с падением ракет в Польше, который произошел 15 ноября. В связи с этим президент США созвал экстренную встречу лидеров стран «Большой двадцатки» на Бали.

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