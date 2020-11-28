Трамп озвучил причину победы Байдена в ключевых спорных штатах

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии на выборах главы государства Джо Байден набрал больше всего голосов в коррумпированных штатах.

Об этом действующий глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.

Трамп отметил, что Байден неудачно выступил в больших городах, за исключением Детройта, Филадельфии, Атланты и Милуоки, в которых ему было необходимо победить. Трамп также добавил, что в Детройте каким-то образом было подано больше голосов, чем там живет людей.

«Неудивительно, что все они (города — прим. ред.) расположены в самых важных колеблющихся штатах и давно известны своей политической коррумпированностью!» — написал Трамп.

Окончательно победителя в президентских выборах в США определит коллегия выборщиков. Представители штатов проголосуют за одного из двух кандидатов 14 декабря. Действующий глава государства Дональд Трамп пообещал, что покинет Белый дом, если наберет меньшее количество голосов. При этом он продолжает подавать иски в суды с требованием пересчитать бюллетени избирателей.

Политолог и американист Малек Дудаков в беседе с «360» объяснил, что сейчас Трамп делает все, чтобы делегитимизировать саму систему выборов и поставить под сомнение победу Байдена.