Трамп отреагировал на обыски ФБР в его имении

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках в имении Мар-а-Лаго, заявил бывший президент США Дональд Трамп в соцсетях.

«Всех попросили покинуть помещение — они хотели, чтобы их оставили в покое и без свидетелей», — говорится в заявлении Трампа.

Он задался вопросом, почему агенты упорно настаивали на обысках, когда за ними никто не наблюдает. При этом Барак Обама и Билл Клинтон не подвергались таким «рейдам», подытожил Трамп.

Вечером 8 августа стало известно об обысках в имении экс-президента во Флориде. Американские СМИ писали, что спецслужбы могли заинтересоваться документами, которые политик якобы взял из Белого дома. При этом Трамп находился в этот момент в Нью-Йорке и не мог повлиять на происходящее.

Ранее он выступил в суде по иску в отношении Trump Organization. Экс-глава США отказался отвечать на вопросы прокурора.