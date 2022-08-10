Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора Нью-Йорка

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе допроса отказался отвечать на вопросы генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth.

«В соответствии с рекомендацией моего советника и по всем остальным причинам я отказался отвечать на вопросы, руководствуясь правами, доступными каждому гражданину в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов. Я не совершил ничего плохого и именно поэтому спустя пять лет наблюдения федеральное правительство, власти Штатов и местные органы власти при поддержке с фальшивыми медиа не смогли ничего найти», — заявил он.

Суд Нью-Йорка сейчас рассматривает гражданский иск штата к Trump Organization, компанию подозревают в нарушении правил финансовой отчетности ради получения налоговых льгот.

Генпрокурор штата уже много раз обязывала бывшего президента и его представителей дать показания под присягой. За отказ на Трампа наложены многотысячные штрафы, но он все обвинения отрицает, называет дело политическим и всячески препятствует его ходу.

Перед этим американцы начали призывать к насилию после обысков в поместье Трампа. На онлайн-форумах многие сторонники Трампа заговорили о гражданской войне и начали призывать вооружаться.