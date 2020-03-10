Белый дом заявил, что Трампа не тестировали на коронавирус

Дональд Трамп не сдавал анализы на коронавирус. Самочувствие у американского президента прекрасное, и ни с кем из-зараженных глава США не контактировал.

Пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм подчеркнула, что никаких характерных для СОVID-19 симптомов у Трампа не наблюдается. Ее слова привел «Интерфакс».

«Президент не сдавал анализы на коронавирус», — уточнила Гришэм.

По ее словам, «Трамп прекрасно себя чувствует». За состоянием президента Соединенных Штатов постоянно наблюдает врач.

На конференции в США руку американскому президенту пожал глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп. До встречи с лидером страны он контактировал с инфицированным COVID-2019.

Политик заметил, что контакт был быстрым. Самого зараженного на мероприятии, где присутствовал Дональд Трамп, не оказалось.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре 2019 года. Эпицентром заражения стал рынок в Ухане. Инфекция быстро распространилась и вышла за пределы страны. По последним данным, COVID-19 заразились почти 114 тысяч человек. Погибли четыре тысячи больных.

Из-за ситуации с кооронавирусом по всему миру переносят или отменяют ранее запланированные массовые мероприятия. В Канаде, например, задумались об отмене чемпионата мира по фигурному катанию.