Трамп отказался рекомендовать американцам носить маски

На вопрос не хочет ли американский лидер порекомендовать жителям носить средства защиты, Трамп ответил, что «хочет, чтобы у людей была свобода выбора».

"Я не верю в это, нет. Я не согласен с заявлением, что, если все будут носить маски, то все это исчезнет», — сказал глава США.

«Как вы знаете, маски тоже вызывают проблемы. Тем не менее, я в маски верю. Я думаю, маски — это хорошо», — добавил Трамп.

На днях президент США впервые надел маску на публичном мероприятии. Это произошло во время посещения посещения военно-медицинского центра имени Уолтера Рида вблизи Вашингтона.