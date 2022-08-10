facebook_pixel
    10 августа 2022, 15:25

    Американцы начали призывать к насилию после обысков в поместье Трампа

    Сторонники Трампа начали призывать к гражданской войне после обысков в поместье экс-президента

    Александр Иванов

    Обыск в поместье Мар-а-Лаго, принадлежащем предыдущему президенту США Дональду Трампу, привел к всплеску риторики насилия в Сети. Об этом рассказали сотрудники телеканала NBC.

    Американцы начали призывать к насилию после обысков в поместье Трампа

    «Многие сторонники Трампа на онлайн-форумах говорили о гражданской войне и призывали вооружаться», — сообщили они.

    По их данным, самым популярным комментарием к новости об обысках, набравшим наибольшее количество одобрительных реакций от тысяч других пользователей, стал призыв «быть в боевой готовности».

    Однако не меньший интерес к обыску у Трампа проявили журналисты. По данным телеканала NBC, количество представителей прессы около особняка бывшего президента «намного превзошло число сторонников» предыдущего лидера США.

    Трамп заявил об обысках имении Мар-а-Лаго. Его слова процитировал RT.

    «[Америка] переживает темные времена. Мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго, на данный момент в осаде», — поделился он.

    По его словам, о предстоящих обысках его никто не предупреждал.