Американцы начали призывать к насилию после обысков в поместье Трампа

Обыск в поместье Мар-а-Лаго, принадлежащем предыдущему президенту США Дональду Трампу, привел к всплеску риторики насилия в Сети. Об этом рассказали сотрудники телеканала NBC.

«Многие сторонники Трампа на онлайн-форумах говорили о гражданской войне и призывали вооружаться», — сообщили они.

По их данным, самым популярным комментарием к новости об обысках, набравшим наибольшее количество одобрительных реакций от тысяч других пользователей, стал призыв «быть в боевой готовности».

Однако не меньший интерес к обыску у Трампа проявили журналисты. По данным телеканала NBC, количество представителей прессы около особняка бывшего президента «намного превзошло число сторонников» предыдущего лидера США.

Трамп заявил об обысках имении Мар-а-Лаго. Его слова процитировал RT.

«[Америка] переживает темные времена. Мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго, на данный момент в осаде», — поделился он.

По его словам, о предстоящих обысках его никто не предупреждал.