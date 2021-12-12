Трамп остался разочарован поведением Байдена на переговорах с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о некомпетентности действующего лидера страны Джо Байдена на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время митинга своих сторонников.

«Я смотрел его с Путиным на днях. И я был очень печален», — отметил Трамп. Цитату привело РИА «Новости».

Бывший глава Вашингтона добавил, что даже не будет комментировать компетентность Байдена.

Перед проведением переговоров президентов России и США Трамп говорил, что обсуждение вопросов станет «неравным матчем» для американской стороны. Он подчеркнул, что сам всегда действовал жестко в отношении России. При этом Трамп добавил, что всегда испытывал симпатию к российскому лидеру.

Переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря. Стороны разговаривали тет-а-тет с помощью защищенного канала видеосвязи. Обсуждение вопросов велось в течение двух часов. В Кремле отмечали, что переговоры носили откровенный и деловой характер. Лидеры двух стран уделили особое внимание обсуждению ситуации на Украине.