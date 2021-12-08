В Кремле раскрыли, чем Путину понравилась онлайн-встреча с Байденом

Президенту России Владимиру Путину понравилось общаться с американским лидером Джо Байденом в онлайн-формате. Видеоконференция двух глав государств продолжалась около двух часов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, по крайней мере этот формат президенту Путину понравился», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что президенты договорились назначить своих представителей: они обсудят вопросы стратегической безопасности в Европе.

«Когда это будет точно, сказать пока не представляется возможным, но президенты имели в виду, что это должно состояться весьма и весьма оперативно», — подчеркнул Песков.

Владимир Путин и Джо Байден пообщались в рамках видеоконференции вечером 7 декабря. Их разговор продлился около двух часов. После завершения переговоров представители Кремля и Белого дома отметили, что президенты уделили особое внимание развитию ситуации вокруг Украины — в том числе расширению НАТО на восток, а также размещению наступательных вооружений у границ России.

Главы двух стран планируют пообщаться еще раз, однако пока не ясно, когда пройдут новые переговоры.