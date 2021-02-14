Трамп обратился к сторонникам после неудавшегося импичмента

Экс-президент США Дональд Трамп обнародовал обращение к сторонникам после голосования Сената по импичменту. Сенаторы отказались признать политика виновным в подстрекательстве к мятежу.

Трамп поблагодарил своих избирателей и пообещал в ближайшие месяцы представить программу действий.

«В ближайшие месяцы мне будет, чем поделиться с вами. И я надеюсь на продолжение нашего невероятного совместного пути, чтобы достичь величия Америки для всех ее жителей», — сказано в пресс-релизе.

Вскоре мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки Дональд Трамп экс-президент США

Также политик поблагодарил своих юристов, работавших на слушаниях по импичменту в Сенате. Он назвал процедуру «величайшей охотой на ведьм» в истории страны.

И предсказал, что давление продолжается, поскольку оппоненты «не могут забыть», что за него на последних выборах проголосовали «почти 75 миллионов человек». Это стало самым высоким показателем для действующего президента.

Согласно официальным данным, за Трампа отдали голоса 74,2 миллиона американцев. За его соперника Джо Байдена — почти 81,3 миллиона.