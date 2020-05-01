    01 мая 2020, 02:50

    Трамп объяснил выход пандемии СОVID-19 за пределы Китая

    Александра Каширина

    Президент США Дональд Трамп объяснил распространение вспышки коронавируса нового типа за пределы Китая тем, что власти специально не препятствовали этому.

    «Либо не смогли сделать это, либо же — попросту решили не делать этого», — заявил американский лидер на брифинге в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

    Он отметил, что Китай является продвинутой страной, у которой были все возможности для того, чтобы препятствовать распространению вспышки вируса. «Странно, что китайцы тогда прекратили рейсы в Китай, однако одновременно — разрешали рейсы из КНР», — указал Трамп.

    Он упомянул и то, что Китаю хотелось бы победы на выборах бывшего вице-президента США Джо Байдена, так как в этом случае Пекин сможет сделать со Штатами «все, что он захочет»

    Ранее сообщалось, что из-за американо-китайских разногласий была сорвана конференция G20. США хотели заставить ВОЗ отчитаться о мерах, которые были приняты в самом начале пандемии коронавируса, чему Китай воспротивился.