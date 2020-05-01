Трамп объяснил выход пандемии СОVID-19 за пределы Китая

Президент США Дональд Трамп объяснил распространение вспышки коронавируса нового типа за пределы Китая тем, что власти специально не препятствовали этому.

«Либо не смогли сделать это, либо же — попросту решили не делать этого», — заявил американский лидер на брифинге в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Китай является продвинутой страной, у которой были все возможности для того, чтобы препятствовать распространению вспышки вируса. «Странно, что китайцы тогда прекратили рейсы в Китай, однако одновременно — разрешали рейсы из КНР», — указал Трамп.

Он упомянул и то, что Китаю хотелось бы победы на выборах бывшего вице-президента США Джо Байдена, так как в этом случае Пекин сможет сделать со Штатами «все, что он захочет»

Ранее сообщалось, что из-за американо-китайских разногласий была сорвана конференция G20. США хотели заставить ВОЗ отчитаться о мерах, которые были приняты в самом начале пандемии коронавируса, чему Китай воспротивился.