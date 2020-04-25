США и Китай поскандалили и сорвали конференцию G20

По данным издания, Штаты хотели заставить ВОЗ отчитаться о мерах, которые были приняты в самом начале пандемии коронавируса. Но Китай отверг это предложение. Завязался спор, итогом которого стала отмененная в последний момент конференция.

По словам источника газеты, переговоры вновь могут организовать в обозримом будущем — но только в том случае, если США и Китай смогут прийти к консенсусу.

На минувшей неделе Вашингтон официально перестал финансировать ВОЗ. Президент США Дональд Трамп отметил, что мера будет действовать до той поры, пока не будут выяснены все «ошибки в реагировании» и доказано «сокрытие распространения коронавируса». ООН и Россия раскритиковали эту позицию.