Трамп объяснил небольшое число зараженных коронавирусом в США

Соединенные Штаты, как и весь мир, борются с новым типом коронавируса 2019-nCoV. В стране меньше 200 заболевших. Президент США Дональд Трамп считает, что именно его решение закрыть границы с Китаем не дало вирусу серьезно распространиться в Штатах.

«Вопреки советам многих профессионалов, которые работают на администрацию (президента США)… я закрыл границы с Китаем, поэтому у нас очень небольшое число людей, о которых нам нужно действительно переживать», — рассказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Еще в начале февраля Соединенные Штаты ограничили въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней летали в Китай. Строгие меры ввели и для самих граждан США, побывавших в КНР.

По последним данным, коронавирусом в США заразились более 150 человек, 11 умерли. Один из них был пассажиром карантинного круизного лайнера Diаmоnd Рrinсеss. В Калифорнии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации. Там инфицированы 54 человека.

Сейчас эпидемия коронавируса отмечена в четырех странах: Китае, Южной Корее, Иране и Италии. Всего в мире COVID-2019 заразились более 95 тысяч человек. Более трех тысяч умерли, еще свыше 50 тысяч выздоровели.