Власти Калифорнии ввели чрезвычайное положение в штате из-за коронавируса

В американском штате Калифорния объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Местные власти рассчитывают, что смогут привлечь дополнительные средства для борьбы с COVID-19.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом заметил, что решение придаст официальный статус мерам, которые уже предпринимают многие госучреждения. Введение чрезвычайного положения поможет подготовиться к дальнейшему распространению вируса, отмечено в публикации на сайте управления по чрезвычайным ситуациям губернатора Калифорнии.

«Штат Калифорния направит все усилия, чтобы помочь идентифицировать случаи и замедлить распространение коронавируса», — подчеркнул Ньюсом.

Чрезвычайное положение также защитит местных жителей от взвинчивания цен на ряд товаров и позволит медицинским работникам из других штатов оказывать помощь в лечебных учреждениях.

Коронавирусом в Калифорнии заразились уже 54 человека. Вспышка, уточнила газета The New York Times, могла произойти из-за круизного лайнера Grand Princess. Он вышел в Сан-Франциско с Гавайских островов. Первый умерший в Калифорнии от COVID-19 был одним из двух пассажиров судна. у которых уже подтвердили наличие вируса. Симптомы инфекции есть у 21 пассажира.

Ньюсом заметил, что часть пассажиров лайнера уже сошла на берег. С ними пытаются связаться. Остальных находящихся на борту не выпустят на сушу до завершения медицинской проверки.

Первый смертельный случай от COVID-19 за пределами штата Вашингтон, где ранее объявили чрезвычайное положение, тоже связывают с Grand Princess.

Всего на территории Соединенных Штатов коронавирусом заразились более 150 человек, 11 пациентов скончались. По всему миру число жертв COVID-19 превысило три тысячи человек, вылечиться удалось более 50 тысячам заболевших. Коронавирусом сейчас заражены около 93 тысяч людей.