Трамп объяснил, что помешало ему наладить отношения с Россией

Дональд Трамп заявил, что при его президентстве в США отношения с Россией могли бы стать лучше, если бы его не пытались обвинить во мнимом сговоре с Кремлем на американских выборах 2016 года. Об этом бывший американский лидер заявил в интервью Fox News.

Республиканец напомнил, что дело о его предполагаемом сговоре с Россией заняло два с половиной года, по прошествии которых его полностью оправдали. Но весь этот процесс помешал ему во взаимодействии как с РФ, так и с другими странами.

«Понимаете, мы могли проделать великие дела вместе с Россией, очень полезные и для нашей страны, и для России», — посетовал бывший американский президент.

Трамп добавил, что он был скован во многих действиях, так как его неминуемо бы упрекнули в симпатиях к Москве.

«Эти люди ненормальные», — сказал он.

Экс-президент США отметил, что, хотя расследование о «вмешательстве», которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер, закончилось для него хорошо, оно заняло больше половины его президентского срока. Трамп также упрекнул своих злопыхателей, что они дважды инициировали в его отношении процедуру импичмента: сначала поводом послужил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором упоминался Джо Байден, а затем причиной стал штурм Капитолия после поражения на выборах.

Трамп ранее заявил, что при власти в США ему удавалось наладить диалог с РФ и КНР.