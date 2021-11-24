Трамп заявил, что ему удавалось находить общий язык с руководством России и Китая

Экс-президент США Дональд Трамп высказал мнение, что его администрация смогла наладить хорошие отношения с властями России и Китая. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Россия во время его президентского срока не представляла угроз.

«Когда я был там [в Белом доме], мы неплохо ладили с Россией». Я накладывал на Россию санкции, как никто до меня, я положил конец трубопроводу [«Северный поток — 2"]», — сказал он.

Политик, говоря об отношениях с РФ, упомянул и Украину. Он отметил, что кое-что сказал украинскому руководству и что эта страна сама должна за себя постоять. Бывший американский лидер напомнил, что когда был в Белом доме, то бомбардировщики не летали над Тайванем. По его словам, председатель Китая Си Цзиньпин понимал, что не может на это пойти.

«Я отлично ладил и с председателем Си, и с президентом [РФ Владимиром] Путиным, и это хорошо», — заключил Трамп.

Республиканец Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. В 2020 году он проиграл на выборах демократу Джо Байдену. Недавно СМИ сообщили о том, что Трамп намерен заявить о своем участии в следующих президентских выборах уже в 2022 году.