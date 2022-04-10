Трамп назвал виновного в росте инфляции и цен на газ в США

Экс-президент США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что действующий глава американского государства Джо Байден спровоцировал безудержную инфляцию и рост цен на газ и продовольствие в стране. Свое мнение политик озвучил в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина. Его слова привел ТАСС.

«Байден и демократы в конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию, [происходит] катастрофа с цепочками поставок — как насчет этого? Вы придете в магазин <…> и не увидите ничего на полках», — высказался Трамп.

Он также добавил, что демократы «объявили войну» американской энергетике, в связи с чем средний класс оказался «раздавлен» высокими ценами на газ и продукты питания.

«Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает», — подчеркнул Трамп.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс назвал Байдена худшим правителем в современной истории страны. За последние 14 месяцев, как указал политик, инфляция в Штатах достигла 40-летнего максимума. Также в Америке на 70% подскочили цены на бензин. Бывший вице-президент США отметил ошибки действующей администрации в борьбе с пандемией коронавируса, а также обратил внимание на «катастрофический» уход американских военнослужащих из Афганистана.