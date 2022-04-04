Байдена назвали худшим президентом в истории США

Главу Белого дома Джо Байдена назвали самым худшим правителем в современной истории Штатов. Так о нем отозвался бывший вице-президент США Майк Пенс

«Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. <…> Сейчас внутри страны происходит самый худший кризис в нашей истории», — заявил Пенс в эфире Fox News.

За последние 14 месяцев, как указал политик, инфляция в Штатах достигла 40-летнего максимума. Также в Америке на 70% подскочили цены на бензин.

Бывший вице-президент США отметил ошибки действующей администрации в борьбе с пандемией коронавируса, а также обратил внимание на «катастрофический» уход американских военнослужащих из Афганистана.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп тоже не в восторге от работы действующей администрации и ее главы Байдена. На митинге своих сторонников в штате Мичиган он сказал, что именно они довели страну до худших времен. По мнению Трампа, в «самый опасный период жизни» у американцев «президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он».