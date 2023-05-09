Мир 09 мая 2023, 22:21 Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Кэрролл CNN: суд признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы Кэрролл Pxhere

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Суд в США признал бывшего главу Белого дома Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трампа признали виновным присяжные федерального суда Манхэттена.

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Суд предписал бывшему президенту США выплатить компенсацию в два миллиона долларов Кэрролл в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования. Еще три миллиона долларов Трамп обязан выплатить за клевету и нанесенный ущерб репутации писательницы, отметил RT.

Еще в апреле Трамп заявлял, что демократы намерены использовать коррумпированную судебную систему США для фальсификации на предстоящих выборах президента в 2024 году. Он отметил, что в случае его возвращения к власти в руководстве Штатов не будет «глупых людей», занимающихся мошенничеством и дезинформацией.

Нынешние американские власти пытаются отвлечь экс-главу США от подготовки к президентской кампании 2024 года, отметил в беседе с «360» политолог Данила Гуреев. Он обратил внимание на то, что при этом нынешний глава государства Джо Байден попался на хранении секретных документов, но ему это сходит с рук.