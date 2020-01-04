Трамп назвал свою команду быками за отклоненный звонок от Путина

Журналист Питер Берген рассказал о реакции президента Дональда Трампа на то, что его подчиненные отклонили звонок от Владимира Путина после победы американского лидера на выборах.

О пропущенном звонке стало известно 27 января 2017 года, когда через несколько недель после вступления в должность Трамп встречался с занимающей тогда пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй в Белом доме.

Во время ланча Мэй спросила у Трампа, разговаривал ли он с Путиным. Трамп ответил отрицательно, тогда находящийся рядом Майкл Флинн, который был советником президента по национальной безопасности, рассказал, что Путин звонил несколько дней назад, но администрация Трампа не смогла вместить этот звонок в расписание.

«Вы шутите? Владимир Путин пытался позвонить мне, и вы его не соединили? О чем, черт возьми, вы думали?» — сказал Трамп своему советнику в 2017 году, об этом написал сайт Business Insider со ссылкой на информацию из книги американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: Цена Хаоса».

По словам журналиста, на это Трамп заявил, что Путин — единственный человек в мире, который может уничтожить США. Он назвал свою команду «быками».

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником Трампа всего несколько недель. Отставка произошла на фоне скандала, связанного с контактами с послом России в США Сергеем Кисляком. Флинн является фигурантом расследования о вмешательстве России в американские выборы.