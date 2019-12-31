Трамп отметил важность антитеррористической координации США и РФ

Президент США Дональд Трамп счел очень важной координацию Москвы и Вашингтона по предотвращению терактов в Санкт-Петербурге по линии спецслужб. Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству было спасено множество жизней.

Свое мнение он опубликовал в Twitter.

«Президент России Путин позвонил, чтобы поблагодарить меня и США за то, что они сообщили им о запланированном теракте в очень красивом городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, и многие жизни были спасены. Отличная и важная координация!» — подчеркнул Трамп.

Благодаря информации, представленной американскими спецслужбами, сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых, которые признались в том, что намеревались совершить теракт в людных местах в новогодние праздники. За эти данные президент РФ Владимир Путин поблагодарил Трампа по телефону.