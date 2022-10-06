Трамп назвал США насмешкой для мира | 360°

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06 октября 2022, 01:40

Трамп назвал США насмешкой для мира

Экс-президент Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты стали насмешкой для всего мира. Он признал, что у страны есть проблемы и виновата в этом нынешняя администрация во главе с Джо Байденом. Выступление Трампа на собрании сторонников в Майами процитировало РИА «Новости».

«Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой. <…> У нашей страны проблемы», — заявил Трамп.

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США необходимо «сохранить американскую мечту», но ее разрушает администрация Джо Байдена. Трамп упомянул трансгендерную повестку в школе, женские соревнования с участием мужчин как «персон в мужском теле». Действия нынешней власти Трамп назвал «нездоровыми». Он призвал извиниться перед предками за то, что произошло со страной.

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Трамп раскритиковал Байдена за его просьбы к другим странам не сокращать добычу нефти. Америка не должны надеяться на сторонних поставщиков, властям необходимо добывать нефть на территории США, считает бывший глава Белого дома.

США

Дональд Трамп

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