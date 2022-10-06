Трамп раскритиковал Байдена за его просьбы к другим странам не сокращать добычу нефти | 360°

Мир 06 октября 2022, 01:21 Поделиться Telegram

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Viber Трамп раскритиковал Байдена за его просьбы к другим странам не сокращать добычу нефти Экс-президент США Трамп назвал политику главы Белого дома Джо Байдена «сумасшествием» РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена за просьбы к другим странам не сокращать нефтедобычу. Он обратился к руководству страны во время выступления на конференции в Майами, пишет РИА «Новости».

«То, что они делают, — это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы всех умоляем о нефти, когда у нас ее под ногами больше, чем у кого бы то ни было», — возмутился Трамп.

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Он заявил, что Америка не должны надеяться на сторонних поставщиков, включая Венесуэлу. По его мнению, властям необходимо добывать нефть на территории США.

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Ранее телеканал CNN сообщал, что администрация Байдена накануне прошедшего заседания ОПЕК+ пыталась отговорить союзников из стран Ближнего Востокаот резкого сокращения добычи нефти. Отмечалось, что высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений Белого дома были привлечены для лоббирования своих иностранных коллег в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы они проголосовали против сокращения добычи нефти.

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