Трамп назвал Пелоси безумной из-за визита на Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп осудил спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси за визит на Тайвань. Политик предупредил, что ничем хорошим это не кончится.

Своим мнением по поводу посещения Пелоси островного государства Трамп поделился в соцсети Truth Social. Экс-президент Штатов не стеснялся в выражениях и назвал спикера палаты представителей безумной, написал RТ.

«От нее всегда неприятности. Ничего из того, что она делает, не заканчивается хорошо», — подчеркнул Трамп.

Пелоси прибыла на Тайвань накануне вечером. Власти Китая предупреждали, что это вызовет эскалацию отношений между КНР и США. Пелоси уже 82 года, но она продолжает вести активную деятельность. Критику в ее адрес высказали и американские СМИ. Журналист Тревор Ноа описал ее поведение как «классическую шутку, когда пьяные белые женщины ввязываются в драку от лица своих мужей».

Сама Пелоси заявила, что ее поездка на остров не идет вразрез с политикой США в отношении Китая. Она подчеркнула, что этот шаг был нужен, чтобы поддержать демократию Тайваня.