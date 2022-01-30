Трамп назвал одной из причин кризиса на Украине надежду на помощь США

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что одной из причин кризиса на Украине стала представление Европы о том, что она сможет рассчитывать на помощь США, не рискуя своими жизнями. Об этом экс-хозяин Белого дома заявил на митинге в Техасе, передало РИА «Новости».

Приход демократа Джо Байдена к власти в США заставил другие страны поверить, что вернутся те дни, когда Соединенные Штаты платили по их счетам. И это стало причиной напряженной ситуации, которую сейчас наблюдают вокруг Украины, по его словам.

Трамп напомнил, что когда был президентом, то требовал от союзников США по НАТО вкладывать больше средств в Альянс, чтобы они платили за защиту своих границ.

Республиканец также заявил, что Байдену следует думать о том, как защитить границы США от нелегалов, а не перебрасывать американские войска в Восточную Европу. Трамп указал, что США сначала нужно предотвратить вторжение в свою собственную страну, а уже потом говорить об опасности вторжения в другие страны. Сейчас Штаты сражаются за чужие границы, а не за свою, констатировал он.