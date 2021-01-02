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    02 января 2021, 10:32

    Трамп назвал «незаконными и недействительными» предстоящие выборы в Сенате

    Анастасия Калинина

    Американский президент Дональд Трамп назвал выборы в Сенате, которые состоятся 5 января, «незаконными и недействительными». Выборы состоятся в штате Джорджия, от исхода решится, какая партия будет контролировать Сенат Конгресса.
    Трамп назвал «незаконными и недействительными» предстоящие выборы в Сенате

    Трамп считает неконституционной утвержденную властями штата договоренность, достигнутую в марте между демократами и республиканцами Джорджии. Согласно ей избиратели имеют возможность вносить исправления в бюллетени, содержащие возможные несоответствие между их подписями в том виде, в котором они указаны в бюллетенях, и подписью в базе данных избирательной комиссии.

    «Все государственные выборы не являются законными или конституционными <…> Таким образом, это незаконно и недействительно, <...> В Висконсине избиратели, не запрашивающие заявки, делают выборы недействительными», — написал он в Twitter.

    Поэтому глава государства уверен, что выборы в Джорджии «будут незаконными и недействительными». Он также будет выступить в этом штате перед своими сторонниками за день перед выборами.

    В конце декабря Трамп подал апелляцию в суд Висконсина о пересмотре голосов. Он пытается «добиться обеспечения честности голосования» в этом штате.