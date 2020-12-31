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    31 декабря 2020, 17:40

    Трамп подал апелляцию в суд Висконсина о пересмотре голосов

    Екатерина Шамина

    Действующий президент США Дональд Трамп подал апелляцию в Верховный суд о пересмотре итогов выборов в Висконсине. Он пытается «добиться обеспечения честности голосования» в этом штате.
    Трамп подал апелляцию в суд Висконсина о пересмотре голосов

    Избранный президент Джо Байден обошел в Висконсине Трампа более чем на 20 тысяч голосов, а Коллегия выборщиков подтвердила победу бывшего вице-президента.

    Как сообщает The Hill, кампания Трампа оспаривает решение Верховного суда штата Висконсин, принятое в начале декабря, которое подтвердило итоги выборов.

    «Пришло время сенаторам-республиканцам вступить в борьбу за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили», — написал Трамп в Twitter.

    Действующий президент утверждает, что у него есть неоспоримые доказательства мошенничества на выборах, которые обеспечили победу демократа Джо Байдена. На обвинениях своего оппонента Трамп не остановился, он считает, что суды и ФБР не справились со своей работой. По его мнению, избирательная система США выглядит как в стране третьего мира.

    Среди республиканцев также произошел раскол. Некоторые сенаторы-республиканцы, включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, высказались против того, чтобы оспаривать результаты выборов.