Трамп подал апелляцию в суд Висконсина о пересмотре голосов

Действующий президент США Дональд Трамп подал апелляцию в Верховный суд о пересмотре итогов выборов в Висконсине. Он пытается «добиться обеспечения честности голосования» в этом штате.

Избранный президент Джо Байден обошел в Висконсине Трампа более чем на 20 тысяч голосов, а Коллегия выборщиков подтвердила победу бывшего вице-президента.

Как сообщает The Hill, кампания Трампа оспаривает решение Верховного суда штата Висконсин, принятое в начале декабря, которое подтвердило итоги выборов.

«Пришло время сенаторам-республиканцам вступить в борьбу за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили», — написал Трамп в Twitter.

Действующий президент утверждает, что у него есть неоспоримые доказательства мошенничества на выборах, которые обеспечили победу демократа Джо Байдена. На обвинениях своего оппонента Трамп не остановился, он считает, что суды и ФБР не справились со своей работой. По его мнению, избирательная система США выглядит как в стране третьего мира.

Среди республиканцев также произошел раскол. Некоторые сенаторы-республиканцы, включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, высказались против того, чтобы оспаривать результаты выборов.