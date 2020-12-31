Трамп подал апелляцию в суд Висконсина о пересмотре голосов
Избранный президент Джо Байден обошел в Висконсине Трампа более чем на 20 тысяч голосов, а Коллегия выборщиков подтвердила победу бывшего вице-президента.
Как сообщает The Hill, кампания Трампа оспаривает решение Верховного суда штата Висконсин, принятое в начале декабря, которое подтвердило итоги выборов.
«Пришло время сенаторам-республиканцам вступить в борьбу за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили», — написал Трамп в Twitter.
Действующий президент утверждает, что у него есть неоспоримые доказательства мошенничества на выборах, которые обеспечили победу демократа Джо Байдена. На обвинениях своего оппонента Трамп не остановился, он считает, что суды и ФБР не справились со своей работой. По его мнению, избирательная система США выглядит как в стране третьего мира.
Среди республиканцев также произошел раскол. Некоторые сенаторы-республиканцы, включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, высказались против того, чтобы оспаривать результаты выборов.