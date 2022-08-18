Трамп назвал фейком информацию об отказе адвокатов защищать его на процессе

Бывший президент США Дональд Трамп опроверг сообщения об отказе опытных защитников работать с ним. Он назвал опубликованную на эту тему информацию фейком.

«История WAPO (The Washington Post — прим. ред.) о том, что „Трамп изо всех сил пытается добавить опытных адвокатов“ в дело по Мар-а-Лаго, — это, как обычно, фейковые новости. У меня уже есть замечательные и опытные адвокаты, и я ими очень доволен», — процитировало Трампа РИА «Новости».

Газета The Washington Post опубликовала статью о том, что Трамп после обысков в своем имении вместе с помощниками пытается нанять нескольких опытных адвокатов, но отовсюду получает отказ.

Агенты ФБР, которые обыскивали поместье Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа, могли подкинуть любые улики. Об этом политик заявил журналистам, указав на высокий уровень агрессии в стране. По его словам, простых американцев произошедшее возмутило.