После того, как американский суд разрешил публикацию мемуаров экс-советника президента США по национальной политике Джона Болтона, действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что он «заплатит высокую цену» за нарушение закона.

Президент США Дональд Трамп написал об этом в Twitter.

«Все ясно и просто: Джон Болтон, который был совсем на обочине, когда я подобрал его и дал ему шанс, нарушил закон, разгласив секретную информацию (в большом объеме). Он должен заплатить высокую цену за это, как и другие до него. Это никогда не должно повториться!» — написал Трамп.

Судья встал на сторону представителей Белого дома заявивших, что Болтон не согласовал с администрацией президента мемуары и отдал их в печать. Если он в своей книге разгласит секретную информацию, то попадет под уголовное преследование. Мемуары появятся на прилавках 23 июня.

Трамп написал, что понимает судью, который ничего не мог сделать, когда книга уже напечатана и разослана книготорговцам. Однако напомнил, что было принято «мощное постановление» наказать Болтона за разглашение государственных тайн.

«Он (Болтон) любит скидывать бомбы на людей и убивать их. Теперь бомбы будут сброшены на него!» — подчеркнул президент США.

Американская пресса опубликовала несколько выдержек из книги Болтона. Политологи считают, что мемуары могут отвратить приверженцев Трампа и заставить их проголосовать за его соперника от Демократической партии Джо Байдена. Кроме того, выход книги может спровоцировать несколько международных скандалов.