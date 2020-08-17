Трамп нашел народное средство от коронавируса

Президенту США Дональду Трампу рассказали, что против коронавируса можно принимать экстракт олеандра. После этого он рекомендовал одобрить использование этого растения Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Вопрос о способах лечения COVID-19 Трамп обсуждал в Белом доме в июле, сообщил портал Axios со ссылкой на главу компании MyPillow Майкла Линделла. Бизнесмен отметил, что во время встречи американскому лидеру представили олеандрин. Тот заявил, что «FDA стоит его одобрить».

Линделл тоже поддержал идею Трампа, при этом он сам имеет долю в организации, разрабатывающей лекарство.

По информации портала, пока нет никаких данных об эффективности олеандрина против коронавируса. Глава FDA Стивен Хан не согласился одобрить применение экстракта растения при лечении COVID-19.

Ранее Трамп призывал назначать против коронавируса противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Весной FDA разрешило использовать это лекарство, но уже через пару месяцев отозвало разрешение. Причиной стала неэффективность лекарства. В России тоже подтвердили бесполезность препарата. Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в июле сообщал, что гидроксихлорохин решили убрать из рекомендаций министерства.