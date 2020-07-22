Противомалярийное средство оказалось неэффективно против COVID-19

Для лечения COVID-19 медики использовали гидроксихлорохин, но он оказался неэффективным. Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев считает, что препарат могут убрать из рекомендаций.

«Сегодня мы говорим, что мы просто-напросто, наверное, скоро этот препарат исключим из наших списков, в том числе из седьмой версии, препарат не показал какой-либо эффективности», — привело РИА «Новости» слова Авдеева.

Он добавил, что кроме гидроксихлорохина могут убрать из перечня и препарат «Ритонавир». Это лекарство тоже оказалось неэффективным для борьбы с коронавирусом.

Российские специалисты продолжают работать над вакциной от COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ученые уже создали четыре препарата и доказали их безопасность. Кроме того, финальную стадию испытаний проходят еще две вакцины.

Ранее Минобороны заявило, что первая российская вакцина от коронавируса уже готова. Препарат проверили на добровольцах, у которых не выявили побочных эффектов.