Трамп и Макрон признали необходимость реформирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили созыв лидеров «пятерки» постоянных членов Совбезоа ООН и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

О темах состоявшейся беседы сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

«Президент Трамп и президент Макрон согласились в необходимости реформировать ВОЗ», — цитирует его РИА «Новости».

По данным ТАСС, лидеры двух стран обсудили борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и перспективы возрождения экономик после отмены ограничительных мер в США и Франции. Оба президента выразили надежду на скорейший созыв лидеров «пятерки» ООН (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай).

Дональд Трамп заявил, что не будет больше финансировать ВОЗ, которая не предоставила Вашингтону и мировой общественности точную информацию о пандемии COVID-19.