«Трагедия». Илон Маск оценил ракету NASA

Такое заявление миллиардер сделал на личной странице в Twitter.

«Фундаментальная проблема с SLS заключается в том, что ее нельзя использовать повторно, а это означает, что ракета на миллиард долларов взрывается при каждом запуске!», — написал Маск.

По мнению предпринимателя, такой ход событий трагедия.

Ранее ученые NАSА впервые увидели подробный снимок центральной части нашей галактики.