    17 января 2020, 10:46

    «Трагедия». Илон Маск оценил ракету NASA

    Ольга Ситникова

    Американский предприниматель, изобретатель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск принял сверхтяжелую ракету SLS за трагедию. Летательный аппарат создает NASA. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Такое заявление миллиардер сделал на личной странице в Twitter.

    «Фундаментальная проблема с SLS заключается в том, что ее нельзя использовать повторно, а это означает, что ракета на миллиард долларов взрывается при каждом запуске!», — написал Маск.

    По мнению предпринимателя, такой ход событий трагедия.

    Ранее ученые NАSА впервые увидели подробный снимок центральной части нашей галактики.