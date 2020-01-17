«Трагедия». Илон Маск оценил ракету NASA
Американский предприниматель, изобретатель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск принял сверхтяжелую ракету SLS за трагедию. Летательный аппарат создает NASA. Об этом сообщила «Газета.ru».
Такое заявление миллиардер сделал на личной странице в Twitter.
«Фундаментальная проблема с SLS заключается в том, что ее нельзя использовать повторно, а это означает, что ракета на миллиард долларов взрывается при каждом запуске!», — написал Маск.
По мнению предпринимателя, такой ход событий трагедия.
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