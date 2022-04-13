Toyota в мае сократит производство автомобилей

Японский производитель Toyota сократит производство автомобилей на 10% в мае из-за нарушения логистических цепочек поставок компонентов. Об этом сообщила газета Nikkay.

Концерн уже разослал письма автодилерам, уведомив их о производстве 700 тысяч автомобилей в мае вместо запланированных 800 тысяч.

Toyota пошла на этот шаг из-за появления случаев заболеваемости коронавирусом в Китае и нарушения поставок комплектующих после начала спецоперации РФ на Украине.

С середины 2021 года Toyota несколько раз в последний момент вносила изменения в производственные планы, предоставляемые поставщикам. При этом возможны дальнейшие корректировки в зависимости от способности Toyota закупать необходимые компоненты.

Компания приостановила выпуск автомобилей в России в начале марта и отозвала в Японию 26 сотрудников.